Moreno rechaza "coaliciones de líos" y apela a la "mayoría no radical y que no chilla"

El candidato del PP-A a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha participado este martes en el ciclo de encuentros informativos que organiza Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol con motivo de las elecciones del 19 de junio. Durante su intervención, Moreno ha insistido en que se va a volcar durante la campaña electoral por los comicios para lograr una amplia mayoría que le permita gobernar en solitario y ha querido dejar claro su rechazo a "coaliciones de líos" que impidan la gobernabilidad en esta comunidad.Por otro lado, el candidato del PP-A ha criticado que la intención con la presencia de miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Andalucía sea que no se hable de la comunidad, sino de debates nacionales y crear "cortinas de humo". En esta línea, ha apuntado que "no les interesa hablar de Andalucía" porque si se hace balance de gestión, con datos oficiales, "ese debate lo tienen perdido".Sobre un futuro Gobierno, Moreno ha dicho que "no tendría ningún problema" en contar con miembros de Ciudadanos.Además, el candidato del PP-A ha resaltado que con el partido naranja "ha habido un entendimiento desde el minuto uno" de la legislatura.