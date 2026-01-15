Publicado 15/01/2026 15:29:52 +01:00CET

Moreno recibe "con una sonrisa" críticas en Carnaval de Cádiz: "Es parte de nuestra cultura"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves que está recibiendo "con una sonrisa" las críticas de las agrupaciones del Carnaval de Cádiz a través de sus coplas en el concurso del Gran Teatro Falla, reconociendo que algunas le gustan "más que otras" pero que "forma parte de nuestra cultura y de nuestro arraigo".En declaraciones a los periodistas durante una visita a las obras del edificio Valcárcel en Cádiz, Juanma Moreno ha respondido a este asunto argumentando que "los políticos y los personajes públicos somos motivo muchas veces de crítica y de mofa, pero de una mofa que es inteligente, brillante y simpática", además de ser parte de "ese talentazo que hay en Cádiz y que muestra año tras año los carnavales".

