Moreno reclama en Bruselas ayudas para la reactivación económica de Andalucía tras el temporal

Bruselas (Bélgica), 4 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y copresidente del Comité de las Regiones, Juanma Moreno, ha reclamado este miércoles en Bruselas la puesta en marcha de diferentes líneas de ayuda por parte de la Comisión Europea para afrontar los daños ocasionados por la emergencia meteorológica que ha sufrido Andalucía durante el mes de febrero, así como para "incentivar la reactivación de la economía en la comunidad", en especial de su sector primario. Así lo ha expuesto Moreno durante la reunión que ha mantenido con los jefes de las delegaciones nacionales del Comité, en la que han analizado el futuro presupuesto comunitario, y en la que ha estado acompañado por la presidenta del CdR, Kata Tütto.