Moreno reitera su "respeto y admiración" por Felipe González aunque sea socialista y no del PP

Sevilla, 26 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha reafirmado este jueves en señalar que tiene "mucho respeto y admiración" por el expresidente del Gobierno Felipe González, aunque sea socialista y él del PP, pero del que valora que es "un hombre de Estado". Así lo ha apuntado Juanma Moreno en unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un encuentro con el expresidente socialista organizado en Sevilla en el marco de una serie de actividades diseñadas con motivo del centenario del nacimiento de la duquesa Cayetana de Alba.