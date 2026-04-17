Moreno reivindica la "estabilidad" de su gobierno "frente a los argumentarios" de la oposición

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 17 de abril de 2026. El candidato del PP a la reelección en la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reivindicado la "estabilidad" de su Gobierno frente al "objetivo de las otras cuatro fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, cuya única propuesta es derribar esa estabilidad de la que disfruta Andalucía, porque no tiene proyecto" y "hacen campaña con un argumentario en la mano y con frases hechas que solo se basan en atacar, en este caso al PP". "Frente a eso, nosotros tenemos la experiencia de estos siete años de gobierno" y el discurso "se cae con los datos en la mano y se cae con la realidad social", ha añadido.