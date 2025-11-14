Moreno reivindica la "fortaleza del sur" y pide evitar las "inestabilidades del progreso"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado el espíritu de transformación y la vocación de liderazgo que hoy marcan el paso de la comunidad autónoma, y ha señalado como dos de sus grandes motores al talento que atesoran jóvenes, emprendedores, empresas o 'startups', así como a la estabilidad y la seguridad que hoy representa frente al entorno global complejo e inestable que le rodea. Así, ha reivindicado la "fortaleza del sur" y ha pedido evitar el "contagio de inestabilidades enemigas del progreso".