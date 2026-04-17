Moreno saluda el pacto PP-Vox en Extremadura aunque él apuesta por "gobernar en solitario"

El Puerto de Santa María (Cádiz), 17 de abril de 2026. El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha saludado este viernes el acuerdo alcanzado este pasado jueves entre el PP y Vox para gobernar en Extremadura en el marco de un ejecutivo dirigido por la 'popular' María Guardiola, si bien ha remarcado que su apuesta es por "gobernar en solitario" tras las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, y evitar una coalición de gobierno.