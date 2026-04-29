Moreno señala que "reorganizará y modernizará" con IA el SAS y "no privatizarlo como dien"

Huelva, 29 de abril de 2026.
El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha destacado este miércoles que si vuelve a salir elegido como presidente de la Junta de Andalucía "reformará y modernizará" el modelo organizativo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para "hacerlo más eficiente" y "adaptarlo al siglo XXI y a las tecnología del siglo XXI" como la Inteligencia Artificial (IA) y ha asegurado que "no se trata de privatizar ni despedir" como "dicen algunos".
Así lo ha manifestado en Huelva durante su participación en el foro 'Dialogando' del grupo Azahara de Comunicaciones, donde ha señalado que "el SAS, que ha hecho Buenos Servicios Andalucía, se fundó hace más de 40 años, cuando había 15.000 médicos parados, cuando no existía tecnología digital" y era "un modelo distinto", por lo que ha apuntado que se ha "dado cuenta cuando ha fallado la información" de que el SAS "tiene muchos compartimentos estancos" y "la información no pasa de un lado a otro". "No es nada flexible porque tiene una estructura muy rígida y es muy difícil introducir, como quiero introducir IA en muchos de esos procesos para mejorarlo".