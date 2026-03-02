Moreno subraya que la Junta duplica la inversión en dependencia hasta los 2.160 millones

Camas (Sevilla), 2 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado este lunes el esfuerzo de la Junta de Andalucía con su modelo de atención a la dependencia, de lo que ha puesto como ejemplo la previsión de gasto del Presupuesto de este año, que asciende a 2.610 millones, cifra de la que ha remarcado que duplica el importe que destinaban los gobiernos precedentes. Ha señalado en este sentido que el presupuesto autonómico más que duplica la aportación de la Administración del Estado a la dependencia, por cuanto la Junta contribuye con el 71% del gasto frente al 29% de contribución estatal.