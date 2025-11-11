Moreno urge al Gobierno a ejecutar "100 obras hídricas de interés general del Estado" pendiente

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho entrega de ayudas por 130 millones a más de un centenar de organizaciones de frutas y hortalizas, con las que podrán seguir invirtiendo en un sector puntero de la economía andaluza. Moreno ha recordado que Andalucía es primera potencia agrícola y que para seguir este modelo productivo el agua es esencial. En este sentido, ha dicho que la comunidad tiene dos batallas pendientes: una con el Gobierno de España para ejecutar 100 obras hídricas de interés general del Estado y otra con Europa para poder destinar fondos al déficit de agua.