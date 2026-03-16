Moreno urge a Gobierno a recuperar la conexión Málaga-Madrid de Alta Velocidad

Sevilla, 16 de marzo de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha vuelto a reclamar este lunes al Gobierno que acelere los trabajos de recuperación de la línea de alta velocidad entre Málaga y Madrid tras poner de manifiesto que la capital costasoleña "desde el 18 de enero está sin conexión" y ha instado a que la recuperación de ese tráfico ferroviario de calidad se produzca ante de Semana Santa. Ha esgrimido un coste económico por esa desconexión "de más de 300 millones de euros" que aumentará si el problema no se solventa ante de Semana Santa, al tiempo que de fondo ha señalado que "Andalucía tiene un déficit ferroviario enorme". Este ha sido uno de los mensajes de Moreno durante su intervención en la inauguración del VI Foro Económico Español en Andalucía que organiza el diario digital 'El Español'.