Moreno valora la Final de la Copa del Rey como "proyección de nuestro fútbol" y de Andalucía

Sevilla, 16 de abril de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección en las próximas elecciones autonómicas, Juanma Moreno, ha puesto en valor la importancia de la Final de la Copa del Rey en Andalucía, que disputarán el Atlético de Madrid y la Real Sociedad el próximo sábado 18 de abril en el Estadio de la Cartuja. Así, ha calificado este evento deportivo como "una proyección de nuestro fútbol, una proyección de nuestro país y una proyección muy especial de nuestra tierra", de Andalucía y de la ciudad de Sevilla.