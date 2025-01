Moreno ve "acuerdo puntual" y no "pacto de legislatura" entre PP y Vox en Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha querido dejar claro este jueves que el acuerdo alcanzado por PP y Vox en el Ayuntamiento de Sevilla para aprobar los presupuestos municipales es "puntual" y que no existe acuerdo "de legislatura", al tiempo que ha censurado la "incapacidad" del PSOE de apoyar una "buenas" cuentas para la ciudad.En declaraciones a los periodistas en Roquetas de Mar (Almería), Juanma Moreno ha insistido en que se trata de un acuerdo puntual, sobre todo, porque el PP no tiene nigún acuerdo de gobierno con Vox en ninguna ciudad andaluza. Ha recordado que Vox sí "intentó que hubiera un acuerdo de legislatura" en Sevilla, pero finalmente "no lo hubo".