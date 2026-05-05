Moreno ve "duro de conseguir" la mayoría suficiente el 17M: "Depende de cuatro diputados"

Almuñécar (Granada), 5 de mayo de 2026. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que las encuestas que arrojan que podría revalidar la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo animan, pero es conscientes de que va a ser "duro" conseguirla y que depende de cuatro diputados que en estos momentos están "bailando". En una comparecencia ante los medios de comunicación durante una visita a Almuñécar (Granada), Moreno ha valorado así la encuesta sobre intención de voto para las elecciones del 17 de mayo que ha hecho pública este martes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) y en la que señala que el PP-A podría volver a ganar con una mayoría absoluta de hasta 56 diputados, obteniendo el 42,4% de los votos y una ventaja de 22,3 puntos sobre el PSOE-A, que concentraría el 20,1% de los sufragios y caería hasta los 25-27 escaños.