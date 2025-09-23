Moreno ve "normal" que muchos países estén reconociendo el Estado palestino

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este lunes "normal" que muchos países estén reconociendo el estado palestino.Para Moreno, dada la situación "de sufrimiento" que se está viviendo en Gaza, con una "matanza en directo", "lógicamente es normal que muchos países hayan decidido poder reconocer al estado palestino".En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, ha indicado que el pueblo palestino "tiene derecho a un estado". Ha defendido la existencia de los dos estados, el palestino y el israelí.