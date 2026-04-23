Moreno ve positivo la desaparición de la Verja aunque "se podía haber llegado mucho más lejos

La Línea de la Concepción (Cádiz), 23 de abril de 2026. El presidente del PP-A y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado en relación al acuerdo sobre Gibraltar que la desaparición de la Verja es "positivo", aunque a su juicio "se podía haber llegado mucho más lejos", ya que "una vez que se produjo el Brexit, el Reino Unido tenía la obligación y la necesidad, también el propio Peñón, de llegar a un acuerdo con la Unión Europea, no con España". "Hemos tenido, por tanto, la posibilidad histórica de negociar desde el lado más fuerte y por tanto de llegar mucho más lejos".