Moret (PSC) apela a la unidad progresista para hacer frente a "la ultraderecha antifeminista"

Barcelona, 8 de marzo de 2026. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha apelado a la unidad de las fuerzas progresistas para hacer frente a la ofensiva de la "ultraderecha antifeminista" que, asegura, niega las violencias machistas y el papel transformador del feminismo. En declaraciones este domingo antes de participar en la manifestación por el 8M en Barcelona ha pedido seguir trabajando para avanzar en derechos y continuar "adquiriendo derechos pendientes", haciendo referencia a las brechas salariales, las segregaciones horizontales y verticales y la poca presencia de mujeres en entornos de toma de decisiones. Así, ha reivindicado el papel de las mujeres que las han precedido en la lucha, mujeres "muchas de ellas anónimas" que, afirma, es más importante que nunca dotar de voz y reconocer su trabajo para ofrecer referentes a las jóvenes.