Un movimiento ciudadano quiere situar los derechos en el centro de la era digital

Cada vez hacemos más de nuestra vida en el mundo digital: estudiar, trabajar, comprar, relacionarnos. Pero, ¿sabemos que también existen derechos en ese entorno?Más de veinte instituciones académicas, sociales y empresariales impulsan Derechos al Futuro: un movimiento ciudadano que quiere situar la dignidad de las personas y los valores democráticos en el corazón de la transformación digital.Esta iniciativa descentralizada y transversal invita a todas las personas y organizaciones a adherirse a un manifiesto que busca movilizar a la sociedad para un futuro digital inclusivo y justo. Esto también se refleja en la vida diaria.El futuro digital será el reflejo de las decisiones que tomemos hoy. Derechos al Futuro invita a toda la sociedad a sumarse a la construcción de un futuro más justo, seguro y equitativo.