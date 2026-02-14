Muere la magistrada extremeña Ángela Murillo, primera mujer en ingresar en la Sala de lo Penal

La magistrada extremeña Ángela Murillo, primera mujer que ingresó en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en 1993, donde se convirtió en la primera juez en acceder al tribunal y en presidir una de sus secciones, ha fallecido a los 73 años de edad este pasado viernes. Oriunda de la localidad pacense de Almendralejo, Murillo dedicó más de cuatro décadas de su vida a la judicatura, de los cuales 33 transcurrieron en este tribunal especial, protagonizado algunos de los juicios más mediáticos de la historia del país, como el 'caso Nécora', el 'caso EKIN', el 'Gescartera' o el 'caso Villarejo'.