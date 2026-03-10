Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

Madrid, 10 de marzo de 2026. El periodista, escritor y columnista Raúl del Pozo ha fallecido este martes a los 89 años, según han informado a Europa Press fuentes del periódico 'El Mundo', medio para el que trabajó. Raúl del Pozo fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero y director-adjunto de 'El Independiente', según la editorial La Esfera de los Libros, con la que publicó 'A Bambi no le gustan los miércoles (2003) y 'La rana mágica' (2006). (Fuente: Europa Press / Ayto. de Sigüenza / Ayto. de Madrid)