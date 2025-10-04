Un muerto y dos heridos graves en una colisión entre dos turismos en Torrejón de Velasco

Un hombre ha fallecido y dos personas han resultado heridas este viernes tras una colisión frontal entre dos turismos en la M-404 en la localidad de Torrejón de Velasco este viernes pasadas las 20 horas, según ha informado David García Novis, portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. El varón, de unos 40 años, entró en parada cardiorrespiratoria y, pese a que se llevaron a cabo 30 minutos de labores reanimación por parte del Summa 112, solo se ha podido confirmar su fallecimiento. En el otro vehículo viajaban dos personas. La conductora, una mujer de 44 años, sufrió un traumatismo torácico y ha tenido que ser rescatada por los Bomberos de la Comunidad de Madrid antes de ser trasladada al Hospital 12 de Octubre en estado grave.(Fuente: Emergencias Madrid)