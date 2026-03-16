Mujer asesinada por su pareja en Pedreña fue estrangulada, según los resultados provisionales

Marina de Cudeyo (Cantabria), 16 de marzo de 2026. La mujer madrileña de 64 años asesinada este sábado por su pareja en la localidad cántabra de Pedreña (Marina de Cudeyo) fue estrangulada, según los resultados provisionales de la autopsia, que apuntan a asfixia compatible con estrangulamiento como posible causa de la muerte. Así lo ha informado este lunes el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a preguntas de la prensa tras el minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para condenar el asesinato.