Mujeres de Barcelona salen a las calles para manifestarse en el 8M, Día de la Mujer

Barcelona, 8 de marzo de 2026. Declaraciones de Concha Romero, Ainara Vargas y Aurora Pérez, manifestantes que han formado parte en este 8M de la marcha alternativa convocada por la coordinadora Moviment Feminista de Barcelona. "Yo soy feminista desde el día en que nací. Soy feminista radical. No puedo ir a otra manifestación que no sea esta", ha expresado Concha Romero. Por su parte, Ainara Vargas ha afirmado que "la prostitución es comercializar con el cuerpo de una mujer y no somos una mercancía, el sentimiento no se compra". Por último, Aurora Pérez ha recalcado que "después de abolir el género podemos abolir la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler y eso son luchas que están en el corazón del feminismo"