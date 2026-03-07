Las mujeres del campo en Euskadi y Navarra reivindican su papel clave en el sector primario

Vitoria, 7 de marzo de 2026. Ganaderas, agricultoras y empresarias del sector primario de Euskadi y Navarra han reivindicado el papel fundamental de la mujer en el campo con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde explotaciones familiares hasta empresas agroalimentarias, coinciden en señalar que, aunque el ámbito ha sido históricamente masculino, la presencia femenina ha sido siempre determinante y hoy continúa ganando visibilidad. Así lo han explicado la quesera Leire Ibarrola, de la quesería familiar Izoria en Ayala (Álava); la ganadera de Quesos Puerto de Munain (Álava), Ana María Lusarreta; la agricultora Olga Alcalde, de Mendavia (Navarra); y la gerente de Frutas y Verduras Mendavia, Gloria Valerio.