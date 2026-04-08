Mujeres Gitanas inauguran el primer banco urbano de Euskadi con bandera gitana

Bilbao, 8 de abril de 2026. La Asociación de Mujeres Gitanas de Euskadi ha inaugurado este miércoles, en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga, con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, el primer banco urbano de Euskadi pintado con la bandera romaní, y han advertido de que "sigue habiendo estereotipos, prejuicios y antigitanismo". Durante el acto --en el que se ha estrenado el banco pintado con dos franjas horizontales de colores verde y azul y una rueda roja en el centro-- la responsable de Amuge, Tamara Clavería, ha afirmado que la pretensión de la asociación ha sido hacer del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, una jornada de "conmemoración, celebración y reivindicación". A su juicio, la inauguración del 'banco urbano con la enseña gitana ha sido "un acto de justicia, un acto de reparación y un acto de reconocimiento".