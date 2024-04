Ciudadanos han valorado el anuncio del primer ministro de Francia, Gabriel Attal, respecto a la multa de cinco euros que espera implementar en 2025 si los pacientes no cancelan su cita médica con una antelación de 24 horas. Al respecto, algunos ciudadanos se han mostrado a favor, confirmando que en España "tendrían que imponer incluso más dinero,mientras que otros no valoran esta medida positivamente, asegurando que no lo ven una "propuesta seria".