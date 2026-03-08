Multitudinaria marcha en València por el 8M ante un inicio de año "durísimo"

Valencia, 8 de marzo de 2026. La marcha por le 8M ha recorrido el centro de València para exigir una igualdad y corresponsabilidad "real" en materia de violencia de género. Una de las representantes del movimiento feminista, Bárbara Peris, ha rechazado el "negacionismo" ante un inicio de año "durísimo" con dos mujeres y una niña asesinadas en la Comunitat Valenciana. Así lo ha calificado la ministra y secretaria general del PSPV, Diana Morant, acompañada por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.