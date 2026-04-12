Mungia (Bizkaia) celebra este fin de semana la XXII Feria de Coleccionismo

Bilbao, 12 de abril de 2026. La localidad vizcaína de Mungia ha celebrado este fin de semana la XXII Feria del Coleccionismo de Bitxikiak, en la que se han expuesto colecciones de juguetes de los años 80, cine, maquetas, patos de goma, motos y coches en miniatura, además de actividades y espacios de intercambio, en otras cosas. La feria recoge una amplia exposición de colecciones, entre las que destacan juguetes de los años 80, cine, muñecas, patos de goma, motos y coches en miniatura, entre otros. En esta edición de 2026 la feria ha recibido entre sábado y domingo a entre 8.000 y 10.000 visitantes, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la organización Antonio López.