Un mural por la igualdad para reivindicar las mujeres del campo en el 8M

Madrid, 9 de marzo de 2026. Un homenaje a las mujeres que araron y aran el camino de la igualdad. McDonald's España ha presentado "Las mujeres y el campo", un emotivo mural pintado por la reconocida muralista Lidia Cao con el que la marca ha querido dar visibilidad a las mujeres del sector primario a través del Proyecto Big Good. El mural, que se ha inaugurado en el municipio madrileño de Arganda del Rey, muestra a mujeres de diferentes épocas que han aportado su conocimiento, innovación y talento a la sociedad española: la pionera del feminismo Concepción Arenal, la botánica Blanca Catalán de Ocón, y la inventora Fermina Orduña se unen a mujeres contemporáneas como la ingeniera agrónoma Pilar Linares y la agricultora Susana Gutiérrez Alonso, proveedora de los tomates del kétchup que se sirve en los restaurantes de la marca. El compromiso de McDonald's con el campo y la igualdad real y efectiva se manifiesta en diferentes acciones y proyectos que fomentan la inclusión, la equidad y una sociedad más justa e igualitaria. En la web www.mcdonaldshechoenigualdad.es, la compañía ha recogido las historias de todas las mujeres protagonistas y ofrece información útil sobre su Plan de igualdad y datos que avalan su compromiso con la equidad.