Murcia activa la coordinación de emergencias por avisos de lluvia roja en la región

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha convocado de forma urgente a todos los organismos estatales para analizar y coordinar el dispositivo de emergencia ante los avisos de lluvias y tormentas que afectan a la región, con niveles de alerta rojo y naranja en diferentes zonas, y ha realizado un llamamiento a la ciudadanía "para evitar desplazamientos y mantenerse alejados de zonas inundables, ramblas y cauces" ante la situación meteorológica adversa. "Es esencial mantener la máxima precaución en las próximas horas", ha subrayado el delegado del Gobierno.(Fuente: Delegación de Gobierno)