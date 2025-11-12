Mus cree que Pérez Llorca es una "magnífica elección" para suceder a Mazón

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, cree que la propuesta del PP de proponer de candidato al síndic de los populares en les Corts, Juanfran Pérez Llorca, para suceder a Carlos Mazón en la Generalitat Valenciana "es una magnífica elección" porque "es un hombre que conoce perfectamente nuestra tierra" y "la acción de gobierno", y ha resaltado su talante, así como su experiencia como alcalde de Finestrat (Alicante). Respecto a su continuidad en el Consell como vicepresidente segundo, Mus ha señalado que esa decisión son facultades que competen directamente al 'president' de la Generalitat y ha admitido que su preocupación en estos momentos es que Juanfran Pérez Llorca sea "pronto" presidente de la Generalitat.