Mus dice que Mazón ha hecho un "récord de comparecencias" frente al "mal gesto" del Gobierno

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que el 'president' en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha hecho un "récord de comparecencias" como la de ayer en les Corts Valencianes en la comisión de investigación de la dana. En este sentido, considera "un mal gesto" que el Gobierno de España haya "declinado" asistir a esta comisión y dar su versión en el parlamento valenciano. Respecto a esta última comparecencia de Mazón, Mus ha señalado que puede haber a quien no le haya gustado las respuestas del 'president' en funciones pero ha remarcado que Mazón haya dado explicaciones "a ese nivel de detalle": "Ojalá hubiéramos tenido la mitad de esa disposición en todos los que han tenido que ver en la gestión de la dana del 29 de octubre".