El Museo del Ferrocarril prevé alcanzar cerca de 4.000 visitantes esta Semana Santa

Madrid, 5 de abril de 2026. El Museo del Ferrocarril ha preparado una programación especial durante la Semana Santa, con actividades diarias para todos los públicos, desde el 31 de marzo hasta el 6 de abril. Niños y adultos han podido disfrutar de distintas propuestas, con especial protagonismo de la Feria del Coleccionismo y el Mercadillo de Modelismo Ferroviario. La respuesta del público ha sido muy positiva, y a falta de cerrar los últimos datos, el museo prevé alcanzar cerca de 4.000 visitantes durante estos días, una cifra muy destacada para la institución.