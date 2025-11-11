Nace una alianza para situar la prevención en el centro de la política sanitaria española

Nace la Alianza Mejor Prevenir, una nueva iniciativa colaborativa impulsada por el Observatorio de Salud, Estudio de Comunicación, GSK y ViiV Healthcare que busca impulsar un cambio de paradigma en el sistema sanitario español: pasar de un modelo reactivo a uno verdaderamente preventivo.Esta iniciativa está integrada por profesionales, especialistas de distintas áreas de la salud, y representantes de organizaciones científicas y de pacientes que comparten la convicción de que anticipar es la mejor forma de cuidar.Otro de los agentes implicados para cambiar este modelo es el sector farmacéutico.Y por supuesto, no hay que olvidar la voz del paciente y su concienciación, el actor principal para que la medicina preventiva sea efectiva.El manifiesto fundacional de la Alianza recoge diez medidas claves que marcan una hoja de ruta para reforzar la prevención en nuestro país y construir un modelo sanitario más equitativo, sostenible y humano.