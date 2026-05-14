Nace Cuida, un nuevo ecosistema de servicios que integra la nutrición en el modelo de cuidados

En España, cerca de 10 millones de españoles ya tienen más de 65 años y el 74% de las personas dependientes necesita ayuda permanente. En este contexto, Danone Nutricia ha presentado Cuida, una iniciativa que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y que pone la nutrición en el centro del cuidado.Cuida se ha presentado en una jornada donde expertos en geriatría, endocrinología, nutrición y otros referentes del sector han reflexionado sobre cómo mejorar el acompañamiento a las personas más vulnerables.La Desnutrición Relacionada con la Enfermedad afecta a casi un millón de personas en España. Los expertos han destacado que el estado nutricional es un indicador precoz de vulnerabilidad, lo que refuerza la necesidad de integrar el cribado nutricional en los modelos de cuidado, como una palanca clave que puede ayudar a la autonomía y calidad de vida de las personas.Con Cuida, Danone Nutricia responde a las necesidades del envejecimiento y la nueva longevidad, ofreciendo un ecosistema integral de servicios que posiciona la nutrición como eje fundamental del cuidado, bajo supervisión de profesionales sanitarios.