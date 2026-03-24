Nace 'Impronta Andalucía' para conectar ciencia y "necesidades sociales" de la comunidad

Sevilla, 24 de marzo de 2026. El Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) acoge este martes el I Encuentro Impronta Andalucía 'Universidad y Administración, innovando juntas para Andalucía', organizado por la Junta y la Universidad de Granada (UGR) para "conectar" el conocimiento científico con la gestión pública. Impronta Andalucía es un modelo de innovación pública impulsado por la Universidad de Granada de la mano de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP) y con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.