Nace The Site Ibiza, el nuevo gran destino de la isla

Madrid, 19 de junio de 2026. Hospitalidad de lujo, gastronomía de referencia, arte, moda y entretenimiento. Ibiza suma un nuevo icono con la inauguración de The Site Ibiza, el innovador proyecto de Palladium Hotel Group que transforma una de las zonas más emblemáticas de la isla en un destino único. Dos hoteles de cinco estrellas, BLESS Ibiza The Site y The Unexpected Ibiza Hotel; un hub gastronómico con reconocidas marcas internacionales como Gordon Ramsay Hells Kitchen, StreetXO, Leña, Lobito de Mar o Sublimotion; e IBIZA Gallery, un espacio dedicado al retail, la cultura y la creatividad, conforman este nuevo enclave concebido para convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del Mediterráneo. Un proyecto concebido para elevar la experiencia del visitante, aportar valor al destino y responder a las nuevas demandas del lujo y del lifestyle contemporáneo. Una celebración bajo el concepto 'Welcome to the Curated Ibiza', donde rostros conocidos han podido descubrir un recorrido inmersivo que ha reflejado la esencia del proyecto y la voluntad de reunir algunas de las propuestas más relevantes de la isla en un mismo destino. Actuaciones musicales, piezas escultóricas y varias 'perfomances' han servido para dar inicio al nuevo proyecto de Palladium Hotel Group que promete convertirse en el nuevo epicentro social de la isla y una nueva forma de entender Ibiza.