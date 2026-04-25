Naomi Campbell triunfa como DJ en la presentación de la nueva temporada de 'Euphoria' en Madrid

Madrid, 25 de abril de 2026. La supermodelo y DJ internacional Naomi Campbell ha sido una de las estrellas protagonistas del evento de presentación de la tercera temporada de Euphoria en Madrid. Una cita que ha reunido a las caras más populares de la industria para bailar al ritmo de la top-model en un destacado DJ Set. Numerosos rostros conocidos han querido sumarse a esta experiencia, como la estrella revelación de Euphoria, Priscilla Delgado, y el protagonista de The White Lotus, Walton Goggins, así como nombres destacados de la industria nacional, la moda y el panorama musical como Javier Ambrossi, Ester Expósito y Laura Ponte. La serie, que acaba de estrenar su nueva temporada en HBO Max, se ha convertido en todo un fenómeno entre las nuevas generaciones, con una estética única muy presente en esta velada. El colectivo de danza francés (LA)Horde, referentes de la danza vanguardista, puso el broche de oro a esta noche, con una performance que reinterpreta algunos de los temas más icónicos de la banda sonora de Euphoria.