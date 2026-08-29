Nepal contacta con un segundo español desaparecido tras la riada que deja 626 muertos

Madrid, 29 de agosto de 2026. Las autoridades de Nepal han situado en 626 los muertos por la grave riada registrada el miércoles tras la crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con la región autónoma china de Tíbet, al otro lado de la frontera. Por otro lado, las autoridades de Nepal han anunciado este sábado que están en contacto con un segundo ciudadano español al que se daba por desaparecido tras la devastadora riada. (Fuente: CCTV+ / Policía de Nepal)