Nestlé invierte 1,2 millones de euros más en su fábrica de LITORAL en Gijón

La emblemática fabada LITORAL celebra su 75 aniversario. La fábrica de Nestlé en Gijón ha evolucionado a lo largo de estos años hasta convertir su fabada en una de las conservas habituales en la despensa de los españoles. Con motivo de esta celebración, la compañía ha anunciado una inversión de 1,2 millones de euros en esta fábrica y aumenta así la inversión total a 7 millones de euros en los últimos cinco años. Las mejoras en esta planta gijonesa se han destinado a la digitalización, automatización y eficiencia energética. Entre las inversiones realizadas este año, destaca la instalación de una nueva torre de refrigeración que permite reutilizar el agua empleada para enfriar las latas tras su esterilización y la reducción del consumo energético de la fábrica. Además, la marca ha logrado reducir el 90% del uso del plástico en sus envases desde 2020. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asistido al acto de celebración y los asistentes han podido realizar una visita por las instalaciones. Además de la fabada, esta fábrica también ofrece más de 20 variedades y formatos de platos preparados. Con esta nueva inversión, Nestlé reafirma su apuesta por la fábrica de LITORAL que se ha convertido en un motor industrial clave en la región tras 75 años de trayectoria.