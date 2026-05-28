Netanyahu ordena a las tropas israelíes hacerse con el 70% de la Franja de Gaza

Gaza, 28 de mayo de 2026. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este jueves que ha dado orden al Ejército israelí para tomar el control del 70% de la Franja de Gaza, por encima de la denominada 'línea amarilla' a la que se replegaron las tropas israelíes en el marco del acuerdo alcanzado en octubre del pasado año con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fuente: CCTV / Netanyahu / White House / IDF)