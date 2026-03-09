Nevalia cierra su quinta edición con el espectáculo de las Nervo y Leire Martínez

Madrid, 9 de marzo de 2026. Música en directo, nieve y mucha diversión. Estas han sido las claves de Nevalia, la experiencia invernal que organiza Ron Barceló en la estación de esquí de Aramón Formigal-Panticosa. Durante cuatro días, más de 200 personas han disfrutado de un completo programa de actividades en la nieve, con el dúo de DJs australianas NERVO como cabeza de cartel en su día grande. La actuación de Leire Martínez, que acaba de lanzar su primer álbum en solitario, ha sido una de las grandes sorpresas de la quinta edición de la experiencia. Numerosos rostros conocidos, como el cantante Guille Toledano y las influencers Marina Rivers, Carlota Melendi o Anabel Pantoja, entre otros, se han sumado a Nevalia 2026 para disfrutar y dar visibilidad a la experiencia. Formigal ha sido testigo, un año más, de la cita más emblemática del après-ski en España. Un punto de encuentro donde los himnos de ayer y la electrónica de hoy comparten escenario para disfrutar del paisaje invernal al ritmo de la música de grandes artistas.