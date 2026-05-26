Nieto asegura que la Junta ha entregado toda la documentación al juzgado de Montoro (Córdoba)

Córdoba, 26 de mayo de 2026. El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha asegurado este martes que la Administración autonómica "ha aportado toda la documentación" que le compete, sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), al juzgado de Montoro que investiga el siniestro, que se saldó con 46 fallecidos y más de 120 heridos, respondiendo así Nieto a las críticas respecto a la entrega de las comunicaciones del 112 y del 061 correspondientes al día del accidente, el pasado 18 de enero.