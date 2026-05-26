Nieto (Justicia Andalucía) destaca la "impecable" labor del juez en el caso Zapatero

Córdoba, 26 de mayo de 2026. El consejero en funciones de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha afirmado este martes, respecto a la imputación por la Audiencia Nacional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que "se ha conseguido" evitar que "la estrategia habitual de la tinta del calamar, del 'lawfare'" ocultara lo que "es una realidad", la de que el instructor del caso, José Luis Calama, "es uno de los jueces técnicamente mejor cualificados".