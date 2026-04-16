Nieto visita la Feria Agroganadera de los Pedroches y afirma que "cada año mejora"

Pozoblanco (Córdoba), 16 de abril de 2026. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha visitado este jueves, junto al presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, la Feria Agroganadera y Agroalimentaria del Valle de los Pedroches, una cita consolidada con más de 30 ediciones que "cada año mejora". Junto a ello y en declaraciones a los periodistas, Nieto ha asegurado que esta cita anual para el sector agropecupario y agroalimentario en el Norte de Córdoba "contribuye a generar futuro y oportunidades para los agricultores y ganaderos" de la comarca cordobesa de los Pedroches.