Niños de Grazalema (Cádiz) vuelven a sus colegios con especial atención a su estado emocional

Grazalema, Cádiz, 19 de febrero de 2026. La jefa de estudios y orientadora del IES Sierra de Grazalema, Cristina Fernández, ha mostrado su sorpresa ante "la capacidad de adaptación" de los menores, ya que en su vuelta a las aulas lo han hecho con "naturalidad" y ha explicado que el profesorado del centro está "muy concienciado" con el estado emocional de los menores, por lo que durante estos días han abierto vías de expresión y canales de comunicación a través de las tutoras "a cualquier hora del día" con el fin de poder expresar lo que sentían.