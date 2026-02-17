Los niños de Grazalema vuelven este miércoles a sus colegios y Andalucía recupera la normalidad

Mairena del Aljarafe (Sevilla), 17 de febrero de 2026. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, ha anunciado este martes que los niños de Grazalema (Cádiz) volverán a las clases presenciales en sus colegios este próximo miércoles, recuperando así toda Andalucía la normalidad. En declaraciones a los medios en la visita realizada al conservatorio elemental de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Castillo ha adelantado que los escolares del municipio de Grazalema, cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados por las últimas borrascas, volverán este miércoles a dar clases físicamente en sus centros.