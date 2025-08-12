Novillo confirma que preocupan las condiciones meteorológicas de la tarde en Tres Cantos

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha indicado este martes que el incendio de Tres Cantos está perimetrado y en fase de control, con situación operativa de nivel 2 todavía activa, pero ha alertado de las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para las próximas horas. En declaraciones a los medios en el puesto de Mando Avanzado junto con el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, el consejero madrileño ha apuntado que la superficie estimada que se ha visto afecta ronda las 1.500 hectáreas, aunque ha precisado que todavía es pronto para dar un dato exacto.