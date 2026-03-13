La nueva Hoja Electrónica permitirá hacer quejas desde el móvil a finales de abril

Sevilla, 13 de marzo de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presentado este viernes, en el marco del Día Mundial de los Derechos de las Personas Consumidoras, el nuevo Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias 2026-2028 aprobado esta misma semana por el Consejo de Gobierno. Dotado con inversión inicial de 5,5 millones de euros, el plan da el "paso decisivo para la transformación digital del proceso de consumo que nos hemos marcado y para la simplificación administrativa que mejora la vida de las personas", ha valorado.