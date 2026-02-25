La nueva normativa para patinetes eléctricos de Sevilla entra en vigor este miércoles

Sevilla, 25 de febrero de 2026. La reforma de la normativa del Ayuntamiento de Sevilla que regula el uso y la circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP), los "patinetes", en concreto, entra en vigor este miércoles tras publicación este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Entre las modificaciones más particulares que afectan al usuario se encuentran la prohibición de estacionar en aceras y zonas peatonales, así como anclarlo a elementos de mobiliario urbano o arbolado, entre otros, dado que el estacionamiento solo podrá ser realizado en los espacios habilitados para ello. Asimismo, cabe destacar la obligación de emplear chaleco reflectante y casco de protección homologado.